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Теофимо Лопес одержал победу в титульном поединке с Джамейном Ортисом

Теофимо Лопес одержал победу в титульном поединке с Джамейном Ортисом
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Американский боксёр Теофимо Лопес одержал победу в поединке с соотечественником Джамейном Ортисом. Их бой проходил на турнире в Лас-Вегасе (США) и был его главным событием. На кону противостояния стоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, а также пояс The Ring.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей (117-111, 115-113 и 115-113).

Отметим, что перед выходом в ринг оба продемонстрировала идентичные показатели на весах — по 63,3 кг.

Для Теофимо эта победа стала 20-й профессиональной в карьере. Также боксёр потерпел одно поражение (с Джорджем Камбососом в 2021 году). Ортис проиграл второй бой. 17 раз поединки заканчивались в его пользу. Ещё один раз Джамейн сводил бой вничью.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Теофимо Лопес (W) - Джамейн Ортис
09 февраля 2024, пятница. 07:40 МСК
Теофимо Лопес
Окончено
UD
Джамейн Ортис
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