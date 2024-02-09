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«Можете называть это высокомерием». Топурия сделал заявление перед боем с Волкановски

«Можете называть это высокомерием». Топурия сделал заявление перед боем с Волкановски
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Претендент на звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия сделал громкое заявление перед боем с обладателем титула UFC Александром Волкановски.

«Можете называть это высокомерием, если хотите – я называю это верой. Я пролил каждую каплю пота и каждую каплю крови во славу своей судьбы. 17 февраля я потребую своё. #НовыйЧемпион#15побед», – написал Матадор в своих социальных сетях.

Бой за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг), в котором Илия Топурия сразится с Алексом Волкановски, состоится 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, профессиональный рекорд Топурии в смешанных единоборствах составляет 14-0. На счету Волкановски 26 побед и три поражения за карьеру.

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