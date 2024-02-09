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Топурия высказался на тему боя с Конором Макгрегором на стадионе мадридского «Реала»

Топурия высказался на тему боя с Конором Макгрегором на стадионе мадридского «Реала»
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Представляющий Испанию спортсмен грузинского происхождения Илия Топурия заявил, что в 2024 году проведёт поединок на стадионе «Сантьяго Бернабеу», домашние матчи на котором проводит мадридский «Реал». В качестве соперника Топурия хочет видеть Конора Макгрегора.

«Мне очень этого хотелось, а теперь это реальность. Это произойдёт. В настоящий момент уточняются последние детали, и в 2024 году бой будет. Факт. Пока ничего не подтверждено, но мы нацелены на Коннора Макгрегора. Всё зависит от результата, который он покажет в своём следующем бою. Посмотрим, победит ли он соперника. И если после он будет готов, то мы сразимся. Если же готовым он себя не почувствует… что тут поделаешь. Но если он хочет продолжать оставаться в этом виде спорта, ему придётся драться», — приводит слова Топурии Marca.

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