Кормье сравнил Топурию с Макгрегором

Известный аналитик MMA и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке обладателя титула UFC в полулёгком весе Александра Волкановски с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

«По своей уверенности Топурия напоминает мне Конора Макгрегора перед боем с Жозе Альдо. В то время Конор был настолько уверен в своей победе, что все знали: если он победит, то станет звездой, которую мы никогда раньше не видели в UFC. И когда это произошло, его популярность взлетела до небес. Я чувствую, что Топурия готовится к такому же восхождению. Парень уже называет себя чемпионом», – приводит слова Кормье MMA Fighting.

Напомним, бой Топурии и Волкановски состоится 17 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (США).