Волкановски: через несколько дней Топурия заговорит совсем по-другому

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски отреагировал на поведение со стороны испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, который станет его следующим соперником.

«Он везде болтает, что не побеждён – вы знаете, о чём я – и люди с него ухахатываются. Так что мне придется сыграть роль опытного чемпиона и приземлить этого чувака. Поэтому я скажу так – время покажет, осталось совсем недолго. Через несколько дней этот парень заговорит совсем по-другому», – заявил Волкановски в эфире подкаста FREESTYLE BENDER.

Напомним, поединок Волкановски и Топурии состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.

Ранее тренер Топурии сделал громкое заявление о поединке с Волкановски на UFC 298.