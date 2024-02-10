Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: через несколько дней Топурия заговорит совсем по-другому

Волкановски: через несколько дней Топурия заговорит совсем по-другому
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски отреагировал на поведение со стороны испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, который станет его следующим соперником.

«Он везде болтает, что не побеждён – вы знаете, о чём я – и люди с него ухахатываются. Так что мне придется сыграть роль опытного чемпиона и приземлить этого чувака. Поэтому я скажу так – время покажет, осталось совсем недолго. Через несколько дней этот парень заговорит совсем по-другому», – заявил Волкановски в эфире подкаста FREESTYLE BENDER.

Напомним, поединок Волкановски и Топурии состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.

Ранее тренер Топурии сделал громкое заявление о поединке с Волкановски на UFC 298.

Материалы по теме
«Можете называть это высокомерием». Топурия сделал заявление перед боем с Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android