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Шаблий сообщил, что титульный бой Bellator с Усманом Нурмагомедовым может сорваться

Шаблий сообщил, что титульный бой Bellator с Усманом Нурмагомедовым может сорваться
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий сообщил, что его бой c Усманом Нурмагомедовым за титул чемпиона Bellator ещё не утверждён официально и может сорваться.

«Официально лига ещё не анонсировала бой, произошла утечка информации. Сейчас идёт подтверждение всех деталей, которые были с нами согласованы изначально. Из-за того, что PFL выкупила Bellator, они теперь не хотят доводить Гран-при до финала, они хотят, чтобы я просто подрался за титул.

Поэтому ни я, ни Усман пока не анонсировали поединок. Я сказал, что готов подраться 17 мая в Париже в финале Гран-при. Они хотят просто титульный бой. Теперь им нужно решить, что они будут делать, и от этого будет зависеть моё ответное решение. Я после им сказал, что для меня нет разницы, кто будет моим соперником. Просто выполните мои условия: чемпионский бой и финал Гран-при. Всё.

В начале января появилась информация, что бой под вопросом, не было понятно, состоится ли финал Гран-при. Тогда я попросил просто отдать мне контракт. Они просто хотели поставить меня перед фактом. Выкупили организацию, а дело до конца доводить не собираются», − рассказал Шаблий в интервью YouTube-каналу «Аналитика MMA».

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