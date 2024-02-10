Глава АСА Хасиев сделал резкое заявление об итогах поединка между Гончаровым и Вязигиным

Основатель российской MMA-лиги ACA Майрбек Хасиев высказался об итогах поединка в тяжёлой весовой категории между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным в рамках полуфинала Гран-при. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Гончарова единогласным решением судей.

«Комментировать свои эмоции по решению судей, связанному с боем Гончаров — Вязигин, не буду. Но точно знаю, что бой будет изучен независимыми судьями международного уровня! Если ими будет принято решение в пользу Вязигина, то бой будет объявлен несостоявшимся. Гонорары бойцам будут выплачены, но только за участие, так как они не виноваты в решении судей.

Также в ближайшее время будет проведён бой между ними. Решение по судьям будет принято только после окончания вышеизложенных процедур», — написал Хасиев на своей странице в социальной сети.