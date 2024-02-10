Джамейн Ортис – о проигрыше Лопесу: я доминировал в бою, это политика

Бывший претендент на титул чемпиона мира американец Джамейн Ортис заявил, что не согласен с поражением в бою со звёздным соотечественником Теофимо Лопесом, который состоялся в ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США).

«Я снова вытянул короткую спичку. Политика, как и всегда. Серьёзно, я действительно чувствовал, что доминировал в этом бою. Он не мог по мне попасть. Моё лицо чистое, если не считать удар головой. Он не попадал ни по телу, ни по голове. Я заставил его промахиваться.

Я поймал его чек-хуком. Каждый раз, когда он пытался сблизиться, я попадал слева, попадал джебом. Такое чувство, что я сделал то, ради чего вышел на ринг. Поединок, вероятно, получился скучным, но я сделал то, что и должен был сделать», — сказал Ортис на пресс-конференции.