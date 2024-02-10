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Абдуллаев победил экс-чемпиона мира Гутьерреса в рамках вечера RCC

Абдуллаев победил экс-чемпиона мира Гутьерреса в рамках вечера RCC
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Завершился поединок боксёрского вечера RCC в Екатеринбурге. Российский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Заур Абдуллаев (18-1, 11 KO) встретился с бывшим чемпионом мира венесуэльцем Роджером Гутьерресом (27-5-1, 21 KO).

Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, десять раундов, и завершился победой Абдуллаева судейским решением.

Зауру Абдуллаеву 29 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC с американцем Девином Хейни, уступив ему досрочно в четвёртом раунде. Имеет в своём активе победы над экс-чемпионами Хорхе Линаресом и Деяном Златичанином.

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