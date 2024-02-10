Топурия: я родился чемпионом UFC, это моя судьба

Грузинский претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия заявил, что не сомневается в победе над австралийцем Алексом Волкановски, поединок с которым состоится 17 февраля в Анахайме (США).

«Это неизбежно, я выиграю в этом бою. Такова моя судьба. Я родился бойцом. Я родился чемпионом UFC. Я осознаю свой уровень, я знаю себя, я умею анализировать своих соперников и знаю, что я лучше всех в дивизионе, даже в следующей весовой. Я буду снова и снова доказывать, что все ошибаются», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.