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Топурия: я родился чемпионом UFC, это моя судьба

Топурия: я родился чемпионом UFC, это моя судьба
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Грузинский претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия заявил, что не сомневается в победе над австралийцем Алексом Волкановски, поединок с которым состоится 17 февраля в Анахайме (США).

«Это неизбежно, я выиграю в этом бою. Такова моя судьба. Я родился бойцом. Я родился чемпионом UFC. Я осознаю свой уровень, я знаю себя, я умею анализировать своих соперников и знаю, что я лучше всех в дивизионе, даже в следующей весовой. Я буду снова и снова доказывать, что все ошибаются», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

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