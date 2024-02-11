Дана Уайт поделился новой информацией о UFC 300

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, что осталось объявить два поединка, которые пройдут в рамках юбилейного турнира по смешанным единоборствам UFC 300.

«Нам осталось объявить два боя — соглавный и ещё один. Мы прошли многое, пытаясь собрать этот кард», — приводит слова Уайта YouTube-канал TheMacLife.

Напомним, уже известно, что в рамках турнира UFC 300 пройдут бои в лёгкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и Арманом Царукяном (Армения), между Джастином Гэтжи (США) и Максом Холлоуэем (США). В полутяжёлом весе Иржи Прохазка (Чехия) сразится с Александром Ракичем (Сербия).

Турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 13 апреля текущего года. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США).