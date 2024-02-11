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Джон Джонс дал совет Тому Аспиналлу

Джон Джонс дал совет Тому Аспиналлу
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный американец Джон Джонс дал совет обладателю временного пояса UFC в тяжёлой весовой категории Тому Аспиналлу бросить вызов чемпиону UFC в полутяжёлой весовой категории бразильцу Алексу Перейре.

«Том ещё не настолько важный человек, чтобы оказывать влияние на мои решения. Я слышал, что Алекс Перейра может перейти в тяжёлую весовую категорию, и некоторые говорят, что он может провести бой на UFC 300.

Так почему бы Тому не акцентировать внимание на этом? Если ты серьёзно считаешь, что ты один из лучших в мире, то действуй. Выходи и бейся, и тогда у тебя появятся настоящие фанаты. Дерись, выигрывай, зарабатывай деньги», — сказал Джонс в видео на YouTube-канале Submission Radio.

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