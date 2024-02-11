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«Люди быстро всё забывают». Адесанья поддержал Волкановски перед боем с Топурией

«Люди быстро всё забывают». Адесанья поддержал Волкановски перед боем с Топурией
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о том, что некоторые не считают чемпиона промоушена в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски фаворитом в поединке с испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией.

«Хочу увидеть, с каким настроем Алекс выйдет на этот поединок, и почерпнуть эту энергию. Он быстрый и непредсказуемый. Это мой брат, он покажет всем, что он умеет.

Алекс однажды сказал, что люди очень быстро всё забывают. И мне действительно понравились эти слова. Я тоже испытывал это чувство. Люди и правда очень быстро всё забывают, но в Анахайме им всё напомнят», − рассказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Волкановски и Топурии состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.

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