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Тренер О’Мэлли — о Топурии: Шон красиво нокаутирует таких парней

Тренер О’Мэлли — о Топурии: Шон красиво нокаутирует таких парней
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Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О’Мэлли, выступил за организацию поединка своего подопечного с непобеждённым грузинским полулегковесом Илией Топурией.

«Кто не хочет увидеть этот бой? Это был бы классный поединок. Илия один из наших любимых бойцов. Один из самых техничных и обученных парней, просто взгляните на его бокс. Я видел их рядом, и Илия не такой уж и большой.

Илия – правша с широкой стойкой, очень прямой, а мы всю карьеру дрались с ортодоксами. Таким парням нравится, когда их встречают джебом. Это просто хороший поединок для Шона, он красиво нокаутирует таких парней», — сказал Уэлч в подкасте The MMA Hour.

Ранее Топурия ответил на вызов О’Мэлли.

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