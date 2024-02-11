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Теофимо Лопес назвал сроки следующего боя

Теофимо Лопес назвал сроки следующего боя
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO) высказался о сроках следующего выступления.

«Если меня так легко побить, тогда звоните на следующей неделе. Я буду обедать с Бобом Арумом и говорить о следующем бое. Я сказал ему, что планирую подраться в Гондурасе в апреле или июне», — написал Лопес в соцсети Х (ранее Twitter).

Теофимо Лопесу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го сразился за титул в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив ганца Ричарда Комми.

В октябре 2020 года Лопес стал объединённым чемпионом, нанеся второе поражение в карьере звёздному украинцу Василию Ломаченко. В ноябре 2021-го потерпел первое и на данный момент единственное поражение от австралийца Джорджа Камбососа.

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