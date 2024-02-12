Дюбуа заявил о желании провести реванш с Джо Джойсом

Бывший обладатель регулярного пояса WBA в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа заявил о желании провести реванш с олимпийцем и соотечественником Джо Джойсом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ноябре 2020 года и завершился победой Джойса нокаутом в 10-м раунде.

«Мы выстроим его, мы организуем его в будущем. Однако прямо сейчас я хочу подниматься и бросать вызовы большим именам», — приводит слова Дюбуа DAZN.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в августе 2023-го сразился за мировые титулы с украинцем Александром Усиком, уступив ему нокаутом в девятом раунде.

Ранее промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри.