Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США) встретится с непобеждённым грузином Илией Топурией.

«Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Как закончится бой Топурия — Волкановски?»

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Волкановски в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, уступил техническим нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.