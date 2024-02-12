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Как закончится бой Топурия — Волкановски?

Как закончится бой Топурия — Волкановски?
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США) встретится с непобеждённым грузином Илией Топурией.

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Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Волкановски в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, уступил техническим нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

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