Аспиналл: как фанат Волкановски должен признать, что нервничаю перед его боем с Топурией

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался по поводу предстоящего поединка между австралийцем Александром Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Как заядлый фанат Волкановски должен признать, что немного нервничаю перед следующими выходными. Крайне захватывающее событие», — написал Аспиналл в социальных сетях.

Илие Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Волкановски в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, уступил техническим нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.