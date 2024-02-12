Нганну отреагировал на победу Кот-д'Ивуара в финале Кубка Африки

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, отреагировал на победу сборной Кот-д'Ивуара в финале Кубка Африки по футболу.

«Поздравляю Кот-д’Ивуар с проведением и победой на Кубке Африки — 2024. Они показали стойкость и решительность, преодолев трудный старт турнира и став чемпионами», — написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, в финале Кубка африканских наций встречались сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу ивуарийцев.

Кубок африканских наций 2024 года проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды.