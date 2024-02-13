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Аспиналл: я слишком опасен для Джонса и Миочича

Аспиналл: я слишком опасен для Джонса и Миочича
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл рассказал, что он согласился бы на бой с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем.

«Я слишком опасен для них. Всё просто. Я слишком рискован для этих парней. Кто знает, может быть, когда-нибудь, когда я окажусь в конце своей карьеры и попаду в подобную ситуацию, я поступлю точно так же. Я никого не обвиняю.

Я хочу сказать, как сильно я уважаю обоих парней. Эти парни — мои чёртовы герои. Отчасти поэтому я хотел бы получить возможность сразиться с ними. Но если этого не произойдёт, значит, не произойдёт. Можно перестать плакаться об этом», — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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