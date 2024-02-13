Херманссон заявил о готовности подраться с Чимаевым

Шведский боец UFC Джек Херманссон выразил готовность в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым? Конечно, я готов подраться с Хамзатом. Знаю, ходили разговоры, что он может встретиться с Джаредом Каннонье или каким-нибудь другим известным бойцом. Посмотрим, что произойдёт, но я открыт для этого боя», — приводит слова Херманссона MMA Fighting.

Напомним, свой последний бой Чимаев провёл 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. В рамках турнира он встретился с американцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением.

Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед в 13 боях.