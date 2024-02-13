Хамзат Чимаев потерял место в топ-10 обновлённого рейтинга UFC

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев потерял место в топ-10 среднего дивизиона.

Дэн Иге поднялся на одну строчку в полулёгком весе.

Роман Долидзе проиграл последний бой, но в рейтинге поднялся. Джек Хермассон также получил +1 в рейтинге.

Напомним, свой последний бой Чимаев провёл 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. В рамках турнира он встретился с американцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением.

Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед в 13 боях.