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UFC 298: когда турнир, где смотреть, какой главный бой

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится турнир UFC 298.

В соглавном поединке ивента сойдутся Роберт Уиттакер (Австралия) и Пауло Коста (Бразилия). В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски (Австралия) сразится с непобеждённым Илией Топурией (Испания).

В главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. Его соперником станет американец Энтони Эрнандес.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Ивент стартует в 2:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 298 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.