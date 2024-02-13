Уиттакер назвал лучшего полулегковеса в истории MMA

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Александра Волкановски с Илиёй Топурией.

«Я думаю, Волкановски – лучший полулегковес, которого мы когда-либо видели. Бой с Топурией – это испытание, которое действительно подтвердит, насколько он хорош. Как закончится бой? Сложно сказать. Если настоящий Алекс выйдет на бой, то победить его будет сложно. Я не могу представить бойца, который сможет победить Волкановски. Он зверь в полулегком весе», – сказал Уиттакер в интервью MMA News.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски (Австралия) столкнётся с непобеждённым Илиёй Топурией (Испания).