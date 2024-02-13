Волкановски — Топурия: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илиёй Топурией.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и главных событий вокруг него. Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 07:30 (МСК).

Посмотреть трансляцию турнира UFC 298 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, профессиональный рекорд испанца грузинского происхождения Илии Топурии в MMA составляет 14-0. На счету австралийца Александра Волкановски 26 побед и три поражения.