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«Ожидаемо, что Усик победит Фьюри». Атаев высказался о предстоящем поединке

«Ожидаемо, что Усик победит Фьюри». Атаев высказался о предстоящем поединке
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Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев высказался о предстоящем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Я не знаю. Мы на соревнованиях такую сечку получаем, выходим и дерёмся. Но им, наверное, виднее. А то, что он получил травму прямо перед боем… Такие моменты и у нас бывают. Мы занимаемся жёстким видом спорта, никто от этого не застрахован. Травмы перед поединками есть у всех. Мы долечиваем свои раны. Это жёсткий вид спорта. И зачастую случается такое именно тогда, когда тебе это совсем не нужно.

Я думаю – шансов больше у Усика. Тайсона Фьюри чуть не выиграл Фрэнсис Нганну. Поэтому вполне ожидаемо, что выиграет Александр», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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