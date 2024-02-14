«Ожидаемо, что Усик победит Фьюри». Атаев высказался о предстоящем поединке

Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев высказался о предстоящем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Я не знаю. Мы на соревнованиях такую сечку получаем, выходим и дерёмся. Но им, наверное, виднее. А то, что он получил травму прямо перед боем… Такие моменты и у нас бывают. Мы занимаемся жёстким видом спорта, никто от этого не застрахован. Травмы перед поединками есть у всех. Мы долечиваем свои раны. Это жёсткий вид спорта. И зачастую случается такое именно тогда, когда тебе это совсем не нужно.

Я думаю – шансов больше у Усика. Тайсона Фьюри чуть не выиграл Фрэнсис Нганну. Поэтому вполне ожидаемо, что выиграет Александр», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.