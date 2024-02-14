«Как главные скажут, как Федерация решит – так и будет». Боксёр Атаев – о допуске на ОИ

Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев высказался о допуске на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

«Как наши главные скажут, как Кремлёв решит, как Федерация решит – так и будет. В моём весе выступает Муслим Гаджимагомедов. А чтобы согнать, придётся приложить немало усилий. Но если выпадет шанс попасть на Олимпиаду, обязательно им воспользуемся. Конечно, с флагом было бы лучше», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

28 марта Международный Олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома рассказал о критериях допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Атлетов из этих стран рекомендовано допускать в нейтральном статусе. До соревнований могут быть допущены спортсмены, не поддержавшие СВО. Также запрещено допускать атлетов, связанных с силовыми структурами России и Беларуси. На исполкоме МОК не рассматривал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады в Париже-2024.

Церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже назначена на 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа.