«Шансы – 55 на 45». Атаев оставил прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев поделился прогнозом на предстоящий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, каждый из которых также не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

«Это плохо, что кто-то из них потеряет «нолик». Но что делать? Лучшие должны драться с лучшими, чтобы определить абсолютного чемпиона. У нас такой спорт. Если два наших парня встретятся, думаю, ничего такого не произойдёт. Одному из них точно нужно стать абсолютным чемпионом мира. И для России это хорошо.

Думаю, шансы 55 на 45 в пользу Бивола. Его стиль может затащить в этом бою. Но Бетербиев – машина. 20 боёв – 20 нокаутов. Не каждый так сможет. Сильный, мощный. Но если только победит нокаутом. Если дойдёт до решения, Бивол заберёт бой», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Предположительной датой предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Дмитрием Биволом (22-0, 11 КО) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) является 1 июня.