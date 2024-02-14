Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский тренер отреагировал на мнение, что Фьюри не получал рассечения

Украинский тренер отреагировал на мнение, что Фьюри не получал рассечения
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский тренер Вячеслав Сенченко дал комментарий по поводу слухов о том, что британский боксёр Тайсон Фьюри на самом деле не получал травму в преддверии поединка с Александром Усиком.

«Не стал бы искать тут чего-то такого. Ведь есть медицинские комиссии. Это не тот уровень. Здесь нельзя просто так что-то «налепить». Здесь работают две команды. Есть инвесторы, которые вложили огромные средства. Есть команда Усика, которая, полагаю, должна была действовать в зависимости от ситуации. Возможно даже лично проверить и подтвердить травму. Скорее всего, произошло то, о чём и говорят — травма во время спарринга. Не представляю, как можно устроить «постановку» на таком вот уровне. Уверен, это не тот уровень, на котором это могло бы пройти», — приводит слова Сенченко Национальная лига профессионального бокса Украины.

Материалы по теме
Промоутер Фьюри: Усик всегда плачется судьям
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android