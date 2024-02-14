Украинский тренер отреагировал на мнение, что Фьюри не получал рассечения

Украинский тренер Вячеслав Сенченко дал комментарий по поводу слухов о том, что британский боксёр Тайсон Фьюри на самом деле не получал травму в преддверии поединка с Александром Усиком.

«Не стал бы искать тут чего-то такого. Ведь есть медицинские комиссии. Это не тот уровень. Здесь нельзя просто так что-то «налепить». Здесь работают две команды. Есть инвесторы, которые вложили огромные средства. Есть команда Усика, которая, полагаю, должна была действовать в зависимости от ситуации. Возможно даже лично проверить и подтвердить травму. Скорее всего, произошло то, о чём и говорят — травма во время спарринга. Не представляю, как можно устроить «постановку» на таком вот уровне. Уверен, это не тот уровень, на котором это могло бы пройти», — приводит слова Сенченко Национальная лига профессионального бокса Украины.