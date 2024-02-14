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Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева

Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева
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Известный тренер Хавьер Мендес высказал мнение о том, что самым сложным соперником для россиянина Ислама Махачева на данный момент может стать американец Джастин Гэтжи.

«Я не думаю, что бой с Царукяном — самое сложное испытание для Махачева. Я думаю, что самым жёстким соперником будет кто-то вроде Джастина Гэтжи. Думаю, именно к нему мы должны быть готовы. Арман? Мы будем беспокоиться о нём, когда придёт время, но сейчас я не беспокоюсь об этом», — приводит слова Мендеса Sport24.

Напомним, в последнем поединке, который проходил осенью прошлого года в ОАЭ на турнире UFC 294, Махачев сражался с Александром Волкановски из Австралии. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: попав по сопернику хай-киком, он начал его добивать, и рефери принял решение остановить, присудив победу Исламу. В смешанных единоборствах в активе российского бойца 25 побед и одно поражение.

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