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Волкановски объяснил, почему Топурия не заслуживает быть чемпионом UFC

Волкановски объяснил, почему Топурия не заслуживает быть чемпионом UFC
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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски высказался по поводу своего ближайшего соперника Илии Топурии.

«Он говорит, что не хочет драться со всеми претендентами. Что такое великий чемпион? Я горжусь собой и стараюсь быть великим чемпионом. Понимаете, что я имею в виду?

И когда моё время закончится, я надеюсь, что после меня в нашем дивизионе будет великий чемпион. И мы определённо не хотим чемпиона, который будет сидеть, не желая драться со всеми главными претендентами», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илией Топурией.

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