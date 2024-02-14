Пётр Ян вылетел в США для финального этапа подготовки к бою с Ядонг Сонгом

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян отправился в Майами (США) для прохождения финального этапа подготовки к поединку с Ядонг Сонгом.

«Пётр Ян вылетает в США на финальный этап подготовки к UFC 299.

11 марта боец клуба «Архангел Михаил» проведёт поединок против Ядонг Сонга.

Основной этап подготовки Петр провёл в Таиланде на базе Тайгер Муай-Тай, финальный пройдёт в Майами», — говорится в телеграм-канале RCC: MMA & Boxing.

В общей сложности в смешанных единоборствах Пётр провёл 21 поединок, в которых одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, который состоялся 12 марта прошлого года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражения стало для россиянина третьим подряд. Ранее он проигрывал Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.