Даня Милохин тренируется с действующим чемпионом UFC

Российский блогер Данила Милохин опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с бразильским бойцом UFC Алексом Перейрой из спортивного зала.

Фото: Соцсети Дани Милохина

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Алекс Перейра может выступить на турнире UFC 300 в апреле текущего года. При этом официально следующий бой бразильца ещё не анонсирован.

Напомним, профессиональный рекорд Алекса Перейры в смешанных единоборствах составляет 9-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2023 года на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), бразилец досрочно победил чеха Иржи Прохазку. Данный успех позволил Перейре стать обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе организации.

Осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря 2023-го его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. По словам Милохина, в ММА у него большие планы. Начинающий боец, как он сам говорил, может провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.