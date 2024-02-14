Шлеменко: «наливайки» — реальный бич нашей страны

Боец промоушена RCC россиянин Александр Шлеменко прокомментировал новый закон по борьбе с «наливайками» — розничными алкогольными магазинами в многогоквартирных домах.

«На самом деле, это самый долгожданный и самый выстраданный законопроект, который наконец-то дошёл до своего логического конца.

Эти «наливайки» — это реальный бич нашей страны, и я рад, что наш президент поддержал этот закон. И, наверное, это один из самых важных социальных законов, которые являются основой [здоровой страны].

Я хорошо помню, как всё начиналось. В 2019 году мы в Омске проводили пикет по этому закону, к нам приезжал его автор и наш соратник Султан Хамзаев. Сейчас он депутат Государственной думы, а вообще-то он основатель федерального проекта «Трезвая Россия». Тогда ещё я ходил в наш горсовет с этой инициативой, но нам её развернули.

Я рад, что он вступит в силу с 1 апреля, и рад, что мы покорили очередную ступень к нашей народной трезвости.

Поздравляю всех, кто борется за народную трезвость, а таких людей очень много, с этой небольшой, но победой», — сказал Шлеменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.