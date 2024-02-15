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Сидельников сделал прогноз на бой Копылов — Эрнандес на UFC 298

Сидельников сделал прогноз на бой Копылов — Эрнандес на UFC 298
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался по поводу предстоящего поединка Романа Копылова с Энтони Эрнандесом на турнире UFC 298.

«Роман долгое время тренируется в Дагестане, и все мы знаем, что Дагестан — одна из лучших школ борьбы. Думаю, у Копылова не будет проблем с борьбой. Недавно у него было выступление с Магомедом Исмаиловым, боролись по джиу-джитсу. Видно было, что Роман умеет защищаться, и все мы знаем его сильную сторону — ударную технику. Считаю, у Копылова большие шансы на победу. Даже досрочно выиграет. Короткое уведомление? Роман постоянно тренируется в Дагестане, постоянно в лагере. И он не распыляется на Москву, другие города, всё время в одном зале со своими тренерами. Можно сказать, он постоянно в хорошей форме», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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