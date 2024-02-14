Роман Копылов рассказал, изменилась ли его жизнь после побед в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов рассказал, поменялось ли что-то в его жизни после того, как он начал побеждать в промоушене.

«Я не считаю, что у меня есть какая-то слава. Всё в моей жизни идёт как обычно. Ничего не поменялось. Разве что спарринг-партнёры ещё сильнее начинают бить меня, чтобы свой уровень проверить. Сильнее борют и лупят. Думают, если я его бью, мне тогда вообще никто не страшен. Только сложнее становится», — приводит слова Копылова Metaratings.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед.