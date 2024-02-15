Сидельников: Копылов зайдёт в топ-5 и может навести там шороху

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу бойца UFC Романа Копылова.

«Топ-15 — не предел Копылова, он зайдёт в топ-5, у него все шансы есть. Многие его недооценивают, потому что он из негромких бойцов. Не в плане боёв, а с точки зрения медиа. Он не особо раскрученный, такой стеснительный. Для меня это нормальный свой пацан, назову так. Но многие его не воспринимают всерьёз, у меня не так. В своё время он приезжал в Старый Оскол, мы на соревнованиях с ним тоже виделись, когда он ещё выступал. Опыт у него колоссальный, сейчас он ещё вырос в профессиональном и психологическом плане. В топ-5 точно может войти и потом навести там шороху», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.