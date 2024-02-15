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Копылов — Эрнандес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Копылов — Эрнандес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 17 на 18 февраля мск в Анахайме (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном карде которого поединок проведёт россиянин Роман Копылов. Противостоять Роману будет спортсмен из США Энтони Эрнандес.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия и главных событий вокруг него. Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют ориентировочно не ранее 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 298 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В общей сложности Копылов принял участие в 14 поединках в ММА, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения. На счету Эрнандеса 11 побед при двух поражениях.

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