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Топурия — Волкановски: когда бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе

Топурия — Волкановски: когда бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе
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В ночь с 17 на 18 февраля мск в Анахайме (США) состоится турнир UFC 298. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски из Австралии и Илия Топурия, представляющий Испанию.

Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 7:30 мск.

Трансляцию турнира будут вести телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать все события турнира и его главного боя.

На счету Волкановски в смешанных единоборствах 26 побед и три поражения. У Топурии 14 побед в 14 поединках в рамках смешанных единоборств.

Пётр Ян провёл спарринг с Алексом Волкановски:

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