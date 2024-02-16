«Владимирович мне нравится гораздо больше». Кевин Джонсон может сменить фамилию

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, рассказал, что может отказаться от своей фамилии.

«Да, я давно хотел сменить фамилию. Владимирович мне нравится гораздо больше, чем Джонсон», — приводит слова Джонсона ТАСС.

В настоящий момент Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру он принял участие в 60 боях, в которых добыл 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

16 февраля Кевин проведёт поединок с ирландцем Шоном Тёрнером. Поединок состоится на турнире по MMA суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой пройдёт в рамках трёх раундов по три минуты.

Ранее Джонсон высказался по поводу выступления под российским флагом.