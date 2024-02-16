Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Владимирович мне нравится гораздо больше». Кевин Джонсон может сменить фамилию

«Владимирович мне нравится гораздо больше». Кевин Джонсон может сменить фамилию
Комментарии

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, рассказал, что может отказаться от своей фамилии.

«Да, я давно хотел сменить фамилию. Владимирович мне нравится гораздо больше, чем Джонсон», — приводит слова Джонсона ТАСС.

В настоящий момент Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру он принял участие в 60 боях, в которых добыл 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

16 февраля Кевин проведёт поединок с ирландцем Шоном Тёрнером. Поединок состоится на турнире по MMA суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой пройдёт в рамках трёх раундов по три минуты.

Ранее Джонсон высказался по поводу выступления под российским флагом.

Материалы по теме
«Более великого момента нельзя и представить». Джонсон — о выступлении под флагом России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android