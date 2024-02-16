Двалишвили достал мексиканский флаг и обратился к Сехудо перед их боем в UFC

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC достал мексиканский флаг на пресс-конференции перед боем с Генри Сехудо.

«Я сделаю Мексику счастливой! Я буду представлять её, ей нужен кто-то кто будет представлять её. Генри, уважаю тебя, но это моё время. Я пришёл быть чемпионом в этом весе», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Фото: Скриншот с пресс-конференции

Отметим, Сехудо, выступающий под флагом США, имеет мексиканские корни.

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в своём последнем поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб победил представителя России Петра Яна.