Андре Уорд раскрыл свою первую мысль после нокдауна в бою с Ковалёвым

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, американец Андре Уорд вспомнил своё поражение в поединке с россиянином Сергеем Ковалёвым. Их бой проходил в ноябре 2016 года и завершился в пользу Уорда. При этом во втором раунде Андре побывал в нокдауне.

«Я должен вернуть должок! Я не должен был пропускать тот удар. Ни разу я даже не оказывался на канвасе ринга. Всегда стремился делать всё возможное, чтобы не оказаться в таком положении. Однако, когда это случилось, я был спокоен, так как понимал, что нужно делать дальше. Я знал, что нужно просто встать и взять себя в руки», — сказал Уорд на канале ProBox TV в YouTube.

40-летний Сергей Ковалёв показал взрывную работу на груше: