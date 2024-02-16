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Копылов — Эрнандес: когда пройдёт бой, где можно будет увидеть прямой эфир

Копылов — Эрнандес: когда пройдёт бой, где можно будет увидеть прямой эфир
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В ближайшее воскресенье, 18 февраля, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках главного карда пройдёт поединок между россиянином Романом Копыловым и представителем США Энтони Эрнандесом. Место проведения спортивного события — город Анахайм (штат Калифорния, США).

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Противостояния основного карда начнутся ориентировочно не ранее 6:00 мск. Следить в прямом эфире за UFC 298 можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец». Помимо этого, трансляция предстоящего турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» будет освещать бой россиянина и американца, а также другие события спортивного шоу.

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