Россиянин Атаев завоевал пояс IBA в весе до 86 кг, победив азербайджанца

Вчера, 16 февраля, состоялся поединок за титул чемпиона IBA в весе до 86 кг в рамках «Ночи чемпионов IBA». Чемпион мира 2023 года, российский боксёр Шарабутдин Атаев встретился с азербайджанцем кубинского происхождения, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Лореном Альфонсо Домингесом.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Атаева единогласным решением судей. Теперь в активе россиянина семь побед (четыре досрочных) в семи схватках на профессиональном ринге.

Ранее боксёры три раза бились друг с другом в любительских боях. В этих баталиях два раза победу одерживал Шарабутдин Атаев, один раз — азербайджанец кубинского происхождения.

В среду, 14 февраля, на «Чемпионате» вышло интервью с Шарабутдином Атаевым.