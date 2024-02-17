Волкановски назвал бойца, с которым готов подраться на UFC 300

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски рассказал, что на юбилейном турнире по смешанным единоборствам UFC 300 готов подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

«На данный момент нет никого в лёгком и полулёгком весе, с кем я хотел бы подраться. Есть полусредний вес. Если у меня не будет травм, я определённо готов биться с Леоном Эдвардсом», — сказал Волкановски в интервью бывшему чемпиону UFC в средней весовой категории Майклу Биспингу.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 298 Волкановски сразится с непобеждённым испанским бойцом Илией Топурией. Это спортивное мероприятие пройдёт в Анахайме (США).