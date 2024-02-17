Турман: назвал бы Цзю простоватым, но он очень жёсткий

Бывший объединённый чемпион мира американец Кит Турман, готовящийся к поединку с действующим обладателем титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийцем Тимом Цзю, высказался о сопернике.

«Очень обученный, идёт вперёд. Я мог бы назвать его простоватым, но в то же время он очень жёсткий, выносливый, терпеливый и всегда готов нанести урон», — сказал Турман в интервью PBC.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру.

В июле 2019 года Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.