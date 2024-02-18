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Стали известны гонорары участников главного карда UFC 298

Стали известны гонорары участников главного карда UFC 298
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Издание Forbes опубликовало гонорары участников главного карда турнира UFC 298, который состоится сегодня, 18 февраля, в Анахайме (США).

Напомним, в главном событии действующий чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проведёт защиту против грузина Илии Топурии.

UFC 298. Гонорары участников:

Алекс Волкановски — $ 750 тыс.
Илия Топурия — $ 350 тыс.
Роберт Уиттакер — $ 300 тыс. + $ 100 тыс. за победу
Пауло Коста — $ 250 тыс. + $ 100 тыс. за победу
Иан Гарри — $ 55 тыс. + $ 55 тыс. за победу
Джефф Нил — $ 150 тыс. + $ 150 тыс. за победу
Мераб Двалишвили $ 105 тыс. + $ 105 тыс. за победу
Генри Сехудо — $ 150 тыс. + $ 150 тыс. за победу
Энтони Эрнандес — $ 66 тыс. + $ 66 тыс. за победу
Роман Копылов — $ 80 тыс. + $ 80 тыс. за победу

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