Непобеждённый Иан Гарри одержал 18-ю победу кряду, одолев Джеффа Нила на UFC 298

В ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В рамках основного карда американский боец Джефф Нил встречался с представителем Ирландии Ианом Гарри. Бой проходил в полусредней весовой категории.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гарри раздельным решением судей (30-27; 30-27; 29-28).

В активе 26-летнего Иана Гарри 18 профессиональных боёв, в которых он одержал 18 побед. Ирландец пока ни разу не проигрывал. Перед сегодняшним боем он провёл шесть поединков в промоушене UFC.

У 33-летнего Нила 15 побед и шесть поражений. В последнем бою он уступил представителю Казахстана Шавкату Рахмонову, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в карьере.

Напомним, в рамках главного боя UFC 298 австралиец Александр Волкановски проведёт защиту титула в поединке с представителем Испании Илией Топурией.