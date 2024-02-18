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Андрей Корешков отреагировал на анонс главного боя UFC 300

Андрей Корешков отреагировал на анонс главного боя UFC 300
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков поделился мнением на тему объявленного главного события юбилейного турнира по смешанным единоборствам UFC 300. Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра сразится с американцем Джамалом Хиллом.

«Это крупный бой. Алекс Перейра уже себя зарекомендовал. Джамалл Хилл – бывший чемпион, который отказался от пояса. Это титульное противостояние. Один чемпион бьётся с другим. Это заслуживает звания главного боя. Он должен быть по заслугам, а не потому, что у кого-то медийный вес, как у Конора Макгрегора», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

UFC 300 состоится 13 апреля текущего года. Он пройдёт в городе Лас-Вегас (штат Невада, США).

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