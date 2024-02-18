Корешков: тяжело сказать, что будет в карьере Волкановски. Поражения заберут у него силы

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков прокомментировал поражение австралийца Александра Волкановски в бою с Илией Топурией за чемпионство UFC в полулёгком весе. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

«Тяжело сказать, что будет в карьере Волкановски. Всё в его руках. Но поражения тяжёлые, нокаутами. Поэтому мне жаль, что так вышло. Это у него морально сил заберёт. Что касается Топурии, это лёгкие веса, бойцы там быстро раскрываются. С годами им становится тяжелее конкурировать, реакция и скорость уходят. А его возраст является пиковым для бойцов этой категории», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.